موسكو: بريطانيا تحاول إفشال "مونديال روسيا"

جهينة نيوز

صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية أندريه نيستيرينكو، بأن بريطانيا تحاول استغلال قضية سكريبال لإفشال بطولة كأس العالم لكرة القدم الصيف المقبل في ضيافة روسيا.

وفي تعليقه على مقالات انتشرت مؤخرا في وسائل الإعلام الأجنبية بخصوص نية المشجعين البريطانيين استعراض قوتهم أمام المشجعين الروس أثناء كأس العالم، وإسعار "حرب عالمية ثالثة"، قال نيستيرينكو: "أما الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام البريطانية فإنها على الأرجح مرتبطة بالخط العام للقيادة البريطانية التي تسعى لإفشال كأس العالم في روسيا" وأضاف: "تربط قضية سكريبال بكأس العالم".

وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان يعتبر أن بريطانيا تستغل هذا الموضوع لإفشال كأس العالم لكرة القدم قال: نعم، برأيي، نعم".

وتابع: هناك اعتقاد أنه ستقع هنا حرب عالمية ثالثة.. يبدو لي أنه أمر سخيف. إنه اختراع لمن يريد تخريب كأس العالم ويستغل المواضيع السياسية المختلفة لتحقيق هذا الهدف".

وستنطلق نهائيات كأس العام لكرة القدم في روسيا ابتداء من الـ 14 يونيو لغاية الـ15 يوليو، في 11 مدينة في عموم روسيا.

المصدر: نوفوستي