واعظ أمريكي يدعو متابعيه أن يشتروا له طائرة خاصة

جهينة نيوز:

طلب واعظ أميركي من متابعيه أن يشتروا له طائرة خاصة، يصل سعرها إلى 54 مليون دولار، قائلا إن طائرته الحالية لا تتيح له أن يسافر كما يريد، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

وذكر جيس ديبلانتس في برنامجه على التلفزيون أن "الرب" أمره بشراء طائرة من طراز "فالكون سفن إكس"، موضحا أنه يمتلك طائرة اشتراها في 2006، لكنها لا تستطيع القيام برحلة طويلة حول العالم دون توقف.

وتتسع الطائرة التي يريد الواعظ شراءها، لثمانية ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم، وقال ديبلانتس إنه سيتجنب الكثير من المصاريف الإضافية في حال اقتنى الطائرة الجديدة.

وأطلق موقع الواعظ على الإنترنت حملة تبرع لمساعدة الواعظ على اقتناء الطائرة التي يتوق إليها، ويتطلب التبرع دفع مساهمة تفوق ألف دولار.

واشترى ديبلانتس طائرته الخاصة الأولى سنة 1994، ثم اقتنى الثانية في 2004 والثالثة سنة 2006.