24 ألف أرملة دون 18 عاماً في إيران

جهينة نيوز

أعلنت معصومة أقابور عليشاهي، العضو في البرلمان الإيراني النسائي، عن وجود 24 ألف أرملة من اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 18 عامًا في البلاد.

وفي تقرير نشره موقع "خانه ملت"، قالت معصومة: إن زواج الأطفال مشكلة خطيرة وسنبذل قصارى جهدنا لتحديد رفع سن الزواج الخاص بالأطفال.

وذكرت النائب أنه طبقًا للقانون المدني الإيراني، يحدد سن الزواج القانوني بـ13 سنة للفتيات، و15 سنة للفتيان، غير أن المادة 1041 من القانون المدني تنص على أن زواج الفتاة قبل بلوغ الثالثة عشرة، وزواج الفتى قبل بلوغ الخامسة عشرة؛ منوط بموافقة ولي الأمر، بشرط أن يكون ذلك مناسبًا وفقًا لتقدير المحكمة المختصة.

المصدر: وكالات