الكشف عن مطالب كوريا الشمالية "الملحة" تجاه أمريكا!

جهينة نيوز:

نقلت صحيفة "تشونان إيلبو" الكورية الجنوبية عن مصدر دبلوماسي مطلع أن كوريا الشمالية "طالبت واشنطن بإلحاح" بإقامة علاقات دبلوماسية ورفع العقوبات، خلال الإعداد لقمة الولايات المتحدة – كوريا الشمالية.

ووفقا للصحيفة فإن ممثلي كوريا الشمالية أوضحوا اتخاذهم إجراءات باتجاه نزع السلاح النووي، وخاصة إغلاق موقع التجارب النووي بخونغيري، كما يعتزمون المضي قدما نحو نزع السلاح النووي بالكامل.

وكتبت الصحيفة "أوضحت كوريا الشمالية أنها لن تملك أسباب لصنع الأسلحة النووية، في حال إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ووقف السياسة العدائية تجاهها، فعلى سبيل المثال، إن تم رفع العقوبات عن كوريا الشمالية".

ورجحت وسائل الإعلام إمكانية توقيع اتفاقية بشأن نزع السلاح النووي ل