الكشف عن مطالب كوريا الشمالية "الملحة" تجاه أمريكا!

جهينة نيوز

نقلت صحيفة "تشونان إيلبو" الكورية الجنوبية عن مصدر دبلوماسي مطلع أن كوريا الشمالية "طالبت واشنطن بإلحاح" بإقامة علاقات دبلوماسية ورفع العقوبات، خلال الإعداد لقمة الولايات المتحدة – كوريا الشمالية.

ووفقا للصحيفة فإن ممثلي كوريا الشمالية أوضحوا اتخاذهم إجراءات باتجاه نزع السلاح النووي، وخاصة إغلاق موقع التجارب النووي بخونغيري، كما يعتزمون المضي قدما نحو نزع السلاح النووي بالكامل.

وكتبت الصحيفة "أوضحت كوريا الشمالية أنها لن تملك أسباب لصنع الأسلحة النووية، في حال إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ووقف السياسة العدائية تجاهها، فعلى سبيل المثال، إن تم رفع العقوبات عن كوريا الشمالية".

ورجحت وسائل الإعلام إمكانية توقيع اتفاقية بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وإقامة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، في حال نجاح لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي كيم يونغ تشول.

كما تقدم الولايات المتحدة شروطا مقابلة، باتخاذ كوريا الشمالية للخطوات الأولى، لكي لا تتمكن من التراجع، فعلى سبيل المثال، التخلص من الأسلحة النووية جزئيا.

وأضافت الصحيفة أن بيونغ يانغ تصر على توقف الولايات المتحدة عن نشر منشآتها الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى إلغاء المناورات العسكرية المشتركة لأمريكا وكوريا الجنوبية، المقرر إجراؤها في آب/أغسطس.

وترى بيونغ يانغ أن ذلك سيسمح بتأسيس توازن عسكري بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.