ميركل: سبب بقائي في السلطة "مواجهة ترامب"

جهينة نيوز:

كتب نائب المستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بين رودس، أن "المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كانت مضطرة للذهاب إلى فترة حكم رابعة لمواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هذه التصريحات أخذت من مقتطفات من كتاب رودس "العالم كما هو".

وذكر في الكتاب أن المستشارة الألمانية وخلال حديثها مع أوباما أكدت أنها شعرت بوجوب ذهابها لفترة رابعة، لحماية النظام الدولي الليبرالي، بعد فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة.

وتم إعادة انتخاب ميركل كمستشارة لألمانيا في 14 آذار /مارس الماضي، وتشغل هذا المنصب منذ العام 2005.