النفط يتراجع بعد صعود حاد والأنظار على تحركات أوبك بشأن الإمدادات

جهينة نيوز

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الخميس عقب صعودها في الجلسة السابقة، مع تركز أنظار المستثمرين على زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكية وترقبهم لزيادة محتملة في الإنتاج حين يجتمع المنتجون داخل أوبك وخارجها في يونيو حزيران.

وتعافت أسعار النفط يوم الأربعاء في الوقت الذي عبر فيه البنك المركزي الروسي عن الحذر بشأن خطط زيادة إمدادات النفط، بينما يرى بعض المحللين عوامل أساسية إيجابية في السوق رغم احتمال زيادة الإمدادات.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.12 دولار للبرميل بعدما صعد 2.8 بالمئة عند التسوية السابقة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 68.01 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 1.48 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 68.21 دولار عند التسوية السابقة.

وتتراجع المخزونات العالمية إلى حد كبير، لكن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مايو أيار إلى 434.9 مليون برميل، بحسب بيانات معهد البترول الأمريكي. وفاقت البيانات تقديرات المحللين الذين توقعوا انخفاضا قدره 525 ألف برميل.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات يوم الخميس في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، إذ تأخرت يوما عن موعدها المعتاد بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي.

كما انصب التركيز على الزيادة المحتملة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول والمنتجين خارجها بمن فيهم روسيا. وناقشت السعودية أكبر منتجي أوبك وروسيا زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا.