رفع معدلات القبول في الجامعات الخاصة 3% بدءاً من العام الدراسي القادم!

جهينة نيوز

كشف معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور بطرس ميالة عن رفع معدل القبول في الجامعات الخاصة بنسبة 3 بالمئة فقط، وذلك اعتباراً من العام الدراسي القادم بالنسبة للتخصصات المدرسة في الجامعات بهدف رفع سوية المدخلات من المقبولين في الجامعات الخاصة، منوها بصدور القرار من مجلس التعليم العالي بعد أن تمت دراسته بشكل مفصل.

وفي نص القرار الذي نشرته الوطن تعتمد معدلات القبول للطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية بعد طي علامة مادة التربية الدينية واختيار إحدى اللغتين (الإنكليزية أو الفرنسية بالنسبة للثانوية العامة) إذا كانت شهاداتهم تحتوي على هاتين اللغتين، أو ما يعادلهما، للراغبين في التسجيل في الجامعات الخاصة السورية عدا جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية، بـ78 بالمئة من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل في كلية الطب و73 بالمئة من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل في كليتي طب الأسنان والصيدلة.

كما تعتمد بـ68 بالمئة من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل في كليات العلوم الصحية، و63 بالمئة من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل في كليات الهندسة بمختلف فروعها واختصاص علوم الحاسوب وكليات التجميل، و58 بالمئة من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة (بفرعيها العلمي والأدبي) للتسجيل في كلية إدارة المشافي، و58 بالمئة من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل في اختصاص التمريض، و53 بالمئة من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي) للتسجيل في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية والمالية، و53 بالمئة من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة (الفرع الأدبي) للتسجيل في اختصاص إدارة الأعمال، و53 بالمئة من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة (الفرعين العلمي والأدبي) للتسجيل في باقي الكليات والاختصاصات.

وتحديد 78 بالمئة من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية المهنية للتسجيل في كليات الهندسة بمختلف فروعها، و68 بالمئة من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية المهنية للتسجيل في اختصاص علوم الحاسوب، و58 بالمئة من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية المهنية التجارية للتسجيل في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية والمالية وكلية إدارة المشافي، و58 بالمئة من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية المهنية للتسجيل في باقي الكليات والاختصاصات.

كما تعتمد معدلات القبول للطلاب من حملة الشهادة الثانوية بعد اختيار إحدى اللغتين إذا كانت شهادتهم تحتوي على هاتين اللغتين أو ما يعادلهما للراغبين في التسجيل في جامعة بلاد الشام بمعدل 57 بالمئة من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية جميعاً بما فيها علامة التربية الدينية للتسجيل في اختصاصات الفلسفة والتربية والقانون والتاريخ والحاضرة والصحافة والإعلام والدعوة والإعلام والحقوق وتعتمد 53 بالمئة من مجموع الدرجات في الشهادة الفرع العلمي في اختصاصات الاقتصاد والعلوم الإدارية والمالية والمصرفية الإسلامية، والاقتصاد الإسلامي، والاقتصاد، و58 بالمئة من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية التجارية بما فيها علامة التربية الدينية للتسجيل في اختصاصات الاقتصاد والعلوم الإدارية والمالية والمصرفية الإسلامية، والاقتصاد الإسلامي والاقتصاد.

وأوضح ميالة أن كل جامعة تصدر مفاضلة خاصة بها بين المتقدمين، منوها بأنه تم التباحث بهذا الموضوع، وخاصة أن هناك ممثلين عن الجامعات الخاصة في مجلس التعليم العالي.

كما لفت معاون الوزير إلى أن بعض الجامعات الخاصة بدأت امتحاناتها والبعض الآخر ينطلق قريباً، مشيراً إلى وجود 22 جامعة خاصة بعدد طلاب يقدر بـ34 ألف طالب وطالبة، علما أنه تطبق آلية معينة للامتحانات ومعايير للتعامل مع الامتحانات، مع إجراء جولات على الجامعات والاطلاع على سير العملية التدريسية والامتحانية بالشكل الملموس، مضيفاً وجود قرار ناظم للامتحانات في الجامعات الخاصة ينظر في نسب النظري والعملي للمقررات الامتحانية.

كما لفت ميالة إلى تطبيق العقوبات ذاتها بالنسبة لحالات الغش في الجامعات الخاصة مثلما يطبق في جامعة دمشق ومختلف جامعات القطر، مضيفاً إن هناك حالات فصل.