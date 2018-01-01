عون يطلب مساعدة أمريكا لإعادة المهجرين السوريين إلى ديارهم!

جهينة نيوز

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، واشنطن إلى المساعدة في إعادة المهجرين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلدهم، وعدم انتظار الحل السياسي الشامل لهذه الأزمة.

وخلال استقباله أمس وفدا من النواب الأمريكيين، طالب عون الكونغرس بالمساعدة على تسهيل عودة النازحين السوريين البالغ عددهم نحو مليون ونصف المليون شخص، وعدم انتظار الحل السياسي الشامل للأزمة لمباشرة هذه العودة.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن عون أكد للوفد الأمريكي أن "لبنان مقبل على مرحلة سياسية متقدمة بعد إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وتشكيل حكومة من شأنها أن تعزز الاستقرار السياسي في البلاد"، آملا بأن "يتمكن الرئيس المكلف سعد الحريري من أن يضم في الحكومة كل الأطراف الوطنية للمشاركة في مواجهة التحديات المرتقبة على مختلف الصعد".

وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس أن عون تحدث خلال اللقاء عن الوضع على الحدود اللبنانية الجنوبية والمفاوضات الجارية مع إسرائيل عبر الأمم المتحدة لوقف اعتداءاتها على السيادة اللبنانية برا وبحرا، خصوصا فيما خص بناء الجدار الإسمنتي على طول الحدود قبالة الخط الأزرق".

وأشار عون إلى أن "هذه المفاوضات ستستمر للوصول إلى النتائج المرجوة"، مجددا "التزام لبنان بتطبيق القرار 1701، في وقت تواصل إسرائيل انتهاكاتها له". وشكر الوفد على "الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش اللبناني الذي تمكن من تحرير جرود البقاع من الإرهابيين".