بايرن ميونخ يتحرك لاقتناص جوهرة ليفركوزن

جهينة نيوز

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن بايرن ميونخ، حدد التعاقد مع نجم باير ليفركوزن، في الصيف المقبل، أولوية لخلافة الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري، المتوقع رحيلهما أو اعتزالهما بنهاية عقديهما في 2019.

وقالت صحيفة "سبورت بيلد"، إن النادي البافاري أجرى مفاوضات بالفعل، مع إدارة ليفركوزن، من أجل التعاقد مع الجناح ليون بايلي.

وأضافت الصحيفة "تقدم بايرن ميونخ، منذ أسبوعين، بعرض يصل إلى 60 مليون يورو، إلا أن ليفركوزن رفض العرض سريعًا".

وتابعت "كانت هناك مفاوضات بين إدارة البايرن وكريج باتلر، وكيل بايلي، في الشتاء الماضي، وخلال اجتماعهما، تم تحديد مبلغ 60 مليون يورو، كرسوم محتملة للصفقة".

وأوضحت "لكن ليفركوزن يطالب بأكثر من 100 مليون يورو، من أجل التخلي عن خدمات نجمهم الجامايكي، فضلًا عن كونهم مستعدين لاستقبال العروض بشأنه في 2019".

وأتمت الصحيفة "روبن وريبيري قد يغادرن بايرن ميونخ، الصيف المقبل، وبالتالي قد يكون بايلي، بديلهما في النادي البافاري".