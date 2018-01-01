مقتل أكثر من 50 قيادياً من طالبان بغارة أمريكية غربي أفغانستان

جهينة نيوز

أعلنت القوات الأمريكية في أفغانستان، مقتل أكثر من 50 قياديا وعنصرا في حركة "طالبان" بغارة جوية، استهدفت قبل أسبوع اجتماعا لهم لتقييم هجوم شنوه مؤخرا على مدينة فراه، غربي البلاد.

وقال القائد العام للقوات الأمريكية والأطلسية في أفغانستان، الجنرال جون نيكولسون، في تصريح صحفي، إنه بعد أن صد الجيش الأفغاني والقوات الأمريكية هجوم مقاتلي "طالبان" في منتصف مايو على مدينة فراه في محاولة منهم للسيطرة عليها، عاد مقاتلو طالبان إلى هلمند جنوب البلاد، لكن القوات الأمريكية كانت تراقبهم وترصد كل تحركاتهم.

وأضاف أنه في 24 مايو ايار تم رصد هؤلاء المتمردين في مبنى في منطقة موسى قلعة تستخدمه طالبان مركز قيادة وسيطرة.

وأوضح الجنرال الأمريكي أن المجتمعين "كانوا مجموعة من القادة العسكريين، الذين التقوا خصيصا لبحث عملية فراه، التي كانوا قد شاركوا فيها لتوّهم".

وأضاف: "حتما كانوا يظنون أنهم يجتمعون بكل أمان في موسى قلعة، لكن أجهزة الاستخبارات الخاصة تمكنّت من التعرف على المجموعة واستهدافها بضربة ناجحة".

وأكد الجنرال نيكولسون أن المجموعة المستهدفة "ضالعة بقوة" كذلك في تجارة المخدرات، مضيفا "لن أقول إن لهذه الضربة أهمية استراتيجية، ولكنها حتما تنطوي على أهمية محلية" لجنوب أفغانستان.

المصدر: أ ف ب