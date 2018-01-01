لافروف يجري محادثات مع نظيره الكوري الشمالي في بيونغ يانغ

جهينة نيوز:

يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس محادثات مع وزير خارجية كوريا الشمالية لي يونغ هو، حسبما افادت "سبوتنيك".

ويقوم وزير الخارجية الروسي اليوم بزيارة لكوريا الشماليةد، من المتوقع أن يناقش الوزيران كلا من القضايا الثنائية والوضع المحيط بالتسوية الكورية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيتوجه في زيارة رسمية إلى كوريا الشماليةـ، يوم الخميس، 31 أيار/مايو، سيبحث خلالها مع نظيره الكوري، لي يون هو، العلاقات الثنائية، والوضع في شبه الجزيرة الكورية والقضايا الدولية.

وتعد واشنطن و بيونغ يانغ لعقد قمة محتملة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ أون في سنغافورة.

ويتزايد الحراك الدبلوماسي بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية، على ضوء لقاء القمة، المرتقبة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي والذي من المزمع عقدة في سنغافورة، يوم 12 حزيران/يونيو المقبل، للتفاوض حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ووقف كوريا الشمالية لإجراء تجارب على الصواريخ البالستية، مقابل تسهيلات اقتصادية، وتنازلات في مجال العقوبات المفروضة على البلاد.

وكانت كوريا الشمالية، هددت يوم 16 أيار/ مايو، بإلغاء الاجتماع بين ترامب وكيم جونغ أون، وذلك، بسبب المناورات العسكرية المشتركة لواشنطن وسيؤول. كما رفضت كوريا الشمالية إجراء محادثات على المستوى الوزاري، مع كوريا الجنوبية بسبب هذه المناورات.

وأعلنت كوريا الشمالية في 21 نيسان/أبريل الماضي، توقفها عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لافتة إلى أنها لم تعد بحاجة لإجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لأنها قد أكملت تسليحها.