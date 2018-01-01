جندي في الجيش السوري يدرب جندي روسي على اغنية لركب حدك يالمتور

الخميس, 31 أيار 2018 الساعة 00:51 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

جندي في الجيش السوري يدرب جندي روسي على اغنية لركب حدك يالمتور


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