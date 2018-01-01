X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
جندي في الجيش السوري يدرب جندي روسي على اغنية لركب حدك يالمتور
أبراج يوم الخميس 2018/5/31 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
الاتحاد المصري: فترة علاج صلاح لن تزيد عن 3 أسابيع
الرئيس الأسد يطل غدا الخميس في مقابلة مع قناة روسيا اليوم
باريس.. إخلاء أكبر مخيم للمهاجرين
اعتقال شخص متهم بالاعداد لاغتيال الصحافي بابتشنكو في كييف
انقرة تهدد باغلاق قاعدتي "إنجرليك وكورجيك" أمام واشنطن!
الكرملين ينفي مزاعم قتل موسكو لصحفي روسي في أوكرانيا
فيلم "كفى..Enough".. صور مؤثرة عن وجع المدنيين في سوريا
الدفاع الروسية: الوضع في مناطق خفض التصعيد مستقر.. وتسجيل خرق واحد!
وزير أوكراني يدعو إلى "إحراق موسكو"
أمريكي يسرق ملايين الدولارات منتحلاً شخصيات أمراء سعوديين!
تدريبات في البحر المتوسط للفرقاطات الروسية
طهران تمهل "توتال" 60 يوماً للحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية
ارتفاع الطلب العالمي على الشحن الجوي في نيسان الماضي
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جندي في الجيش السوري يدرب جندي روسي على اغنية لركب حدك يالمتور
الخميس, 31 أيار 2018 الساعة 00:51 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
جهينة نيوز:
جندي في الجيش السوري يدرب جندي روسي على اغنية لركب حدك يالمتور
أخبار ذات صلة
الجيش يلقي منشورات على ادلب.. "الحرب اقتربت من نهايتها"
مصدر عسكري سوري : من ظهروا في الفيديوهات ليسوا جنودا من المؤسسة العسكرية
استهدافات جوية ومدفعية لمواقع ونقاط الإرهابيين في اللطامنة والزكاة بريف حماة
مصادر تؤكد قرار تسريح عناصر الدورة 102 في الجيش!
"الفيفا" يهنئ نادي الجيش بلقب الدوري السوري
اقرأ المزيد...
الرئيس الأسد يطل غدا الخميس في مقابلة مع قناة روسيا اليوم
العثور على نفقين وتفكيك عشرات العبوات الناسفة من مخلفات الإرهابيين في يلدا وببيلا وبيت سحم
البدء بتأهيل الشبكة البرية والسككية لجنوب دمشق
صنع في سورية يفتح أبوابه في صالة الجلاء بالمزة
أرضية الكنيسة المكتشفة في عقيربات إلى متحف حماة الوطني
الاستعداد لإطلاق 5 آلاف عداد كهربائي تجريبي مسبق الدفع.. والدفع قبل الاستهلاك للتجار قريباً!
بالصور.. العثور على نفقين حفرهما الإرهابيون من بيت سحم باتجاه طريق المطار جنوب دمشق
25 % من سلع رمضانغير مطابقة للمواصفات!
مظاهرات احتجاجية في الرقة تطالب بخروج ميليشيا “قسد” منها
المشاريع المائية تستلم مواقع العمل في نبع الفيجة لإزالة الأنقاض
برعاية الرئيس الأسد.. احتفالات بالذكرى 73 لعيد “قوى الأمن الداخلي”
توقف الاتصالات الهاتفية بين سوريا ولبنان بسبب عطل!
مصدر: اتفاق جنوب سوريا يشمل التنف...والجيش السوري إلى الحدود الجنوبية
رحلة إضافية بين القاهرة ودمشق على متن الخطوط الجوية السورية في عيد الفطر
افتتاح طريقي “حمص حماة”و“حمص مصياف” قبل عيد الفطر .. وسدي الرستن والحولة بحالة جيدة!
أضف تعليق
أخبار اخرى
جندي في الجيش السوري يدرب جندي روسي على اغنية لركب حدك يالمتور
أبراج يوم الخميس 2018/5/31 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
الاتحاد المصري: فترة علاج صلاح لن تزيد عن 3 أسابيع
الرئيس الأسد يطل غدا الخميس في مقابلة مع قناة روسيا اليوم
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج يوم الأربعاء 2018/5/30 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
أبراج يوم الخميس 2018/5/31 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
أول ظهور لابن سلمان منذ حادثة حي الخزامى!
بالصور.. العثور على نفقين حفرهما الإرهابيون من بيت سحم باتجاه طريق المطار جنوب دمشق
الأكثر مناقشة
الأوقاف توضح.. حملة افتراءات ممنهجة حول بعض القضايا الدينية لتضليل الرأي العام
لبنان قلقة من القانون السوري رقم 10!
وزير الخارجية الإيراني: المحادثات مع القوى الأوروبية ستستمر لإنقاذ الاتفاق النووي
من قام بالهجوم على قوات المدفعية والمستشارين الروس في دير الزور ؟
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2018
بوابة جهينة الاخبارية
.