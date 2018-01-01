أبراج يوم الخميس 2018/5/31 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/1: يحب الحياة، لا يحب المشاكل، يدافع عن حق، لا يتحمل البقاء لفترة هادئ، يحب الحيوية والحركة، لا يحب القيود، صريح، صادق، لكن لا يقصد الاساءة، يحب السلطة والنفوذ، متعدد المواهب، يحتفظ بجانب غامض وخاص بشخصيته يتفرد فيها لنفسه لأن عنده القدرة على التوقع واستبق الحدث، هذه السنة في الأشهر القادمة يوجد بعض الهموم ويوجد تأخير وفوضى لكن في الفترة القادمة تكون محظوظ وانفراجات والأوضاع العاطفية تكون ممتازة، الوضع يسمح للارتباط الفترة مناسبة، حظوظ وفرص وتفخر بالنتائج، والفرصة بكل مكان تعثر عليها هذه السنة، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: جرّب أن تكون حاضر وتثبت وجودك على جميع الأصعدة اليوم سر نجاحك بالعمل هو الدقة في التنظيم واحترام المواعيد والمرونة وسرعة تكيفك مع المسؤولين عنك، عندك أمر ضروري وسوف تحقق نجاح بنهارك هذا اليوم لأن في نهارك سلام وارتياح وسمعة طيبة لأن اليوم عمل كثير مع الغرباء مولود الحمل.

الثور: اليوم جميل للقاءات وتتم المصالحة للحظ الداعم لك، اليوم يحمل لك حوافز مهمة، يوم ايجابي يقربك من أهدافك المنشودة، اذاً تحرك ولا تبقى مكتوف الأيدي، اليوم نهار يحمل سفر أو اهتمام واتصال بأماكن بعيدة، يوم حافل لكي تسعى وتعمل سلام،الوضع العاطفي شاغل بالك مولود الثور.

الجوزاء: اليوم تجد نفسك مرتاح بالقرب من محيطك لكي تلعب دور مهم بتسوية قضية، ممكن مخالفة أو أمور مالية أو مصالحة، كسب التأييد، الطريق خالي تماماً من الحواجز، ليس عليك إلا أن تعيد النظر ببعض القرارات إذاً فكر وحلل بمطلق الأحوال حتى تجسد أمنياتك ولا تنسى صحتك، ركّز على الأمور المالية مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم متعب، لكن الأيام القادمة أفضل، اليوم تعطي اهتمام على صعيد شراكة، لا تضيع وقت بالندم والأسف، لا تدع انطباعاتك متقلبة، ربما يوجد بعض التأجيل لذلك لا تدع مزاجيتك تعمل خلاف بينك وبين شركائك، هدء من روعك وعالج أمورك بمنطق وجرّب تعمل لقاءات لطيفة، تركيزك على الشراكة وعزز علاقاتك مع الطرف الآخر مولود السرطان.

الأسد: اليوم من الصباح مضطرب ومتوتر، ما عليك غير أن تنظم وقتك وتطلب مساعدة، تجنب السهر والارهاق وجرّب أن تصل لحلول مرضية ولا تعاند، والتزم بمسؤولياتك وتعهداتك، يمكن تمهر مسألة تستوجب حضوركولا تنسى أن تنتبه على صحتك، اليوم تراكم أعمال وتنقل مولود الأسد.

العذراء: اليوم ترتفع المعنويات، مميز حضورك، تستمد قوتك من الأصدقاء أو الأحبة ويمكن أن يخطر على بالك تسلية ولهو، وتشعر بأهمية التعاون والتعاطف، بإمكانك اليوم قلب المعطيات لصالحك وتعيش يوم مختلف، اجتماعي أو عاطفي، يبدو وجود أحد يتكل عليك، اليوم جميل لتمارس نشاط فني أدبي، وتهتم بأمور أولاد مولود العذراء.

الميزان: جرّب أن تبقى متيقظ وقد تطرأ مسألة ملحة تتطلب حكمة ومرونة، لا تتهرب من المسؤوليات العائلية أو اتجاه مسألة شخصية، جرّب أن تتفهم، يمكن وجود تصليحات أو تدور نقاشات حامية جرّب أن تتفاداها اليوم، واعمل نفسك غير سامع، داري محيطك، أمورك المنزلية والعقارية تشغل بالك مولود الميزان.

العقرب: نهار لطيف، جرّب توضح كلامك ولا تثير مواضيع حساسة وخاصة على صعيد أخوة أو أحد بمحيطك، يمكن نهارك يحمل لك سفر قصير أو مشاركة، وللطلاب مناسب للدراسة، اذاً دع نفسيتك مطمأنة ومعنوياتك مرتفعة لتعطي انعكاس رائع على مجرى نهارك وتمضي وقت جميل مع الأهل لأن اليوم نهار للمقابلات وللحركة وللجيران مولود العقرب.

القوس: اليوم مناسب لتلتفت حول الحبايب وتدّعم قضاياك وتحصل على فرصة مالية، احتمال أن يحمل لك نهارك اغراءات مالية أو مفاجئة سارة، عليك التركيز فقط على الأجواء حتى تنشط المساعي وتصل لهدف بسبب قوة ارادتك، ربما تنال ما تتمناه أو تطلب خدمة أو تقصد شخص بقصد الخدمة، فرص مالية أو هدايا لك مولود القوس.

الجدي: القمر عندك وأيضاً مطمأن الخواطر، تمهر حلول لمسألة شخصية متأزمة وتتسلم ذمام الأمور وتتحمس لبدء خطوات جديدة وتطورات حياتك اليومية هي بتغيير شكلك واقامتك، بأخبار أو بحسم قضية، بمعنى اليوم بصورة عامة أنت أكثر حيوية ومن الأبراج القوية لأن القمر عندك مولود الجدي.

الدلو: اليوم أقل حظ وخاصةً يحمل بك تراجع صحي أو معنوي، لا تجاذب استقرارك، يمكن تسمع كلام معسول، لكن لا تثق بأحد ربما أيضاً يخيب أملك بسبب أمر طارئ، لا تنسى أن اليوم القمر بالجدي معنى هذا اجتمع بالجدي لتكون حذر ولا تطرح تحدي، جرّب أن تقضي الوقت في المنزل، وانتبه علء صحتك وكن صبور حتى تنال مولود الدلو.

الحوت: اليوم تعيش فترة جميلة فيها فرص جديدة تعزز روابط اجتماعية تكثر الزيارات واللقاءات المفيدة، يبشرك بأن اليوم جميل عليك ويدعك تواظب حتى يرافقك الحظ لكي تفتح أبواب صداقة وتعمل تسوية خلاف قديم لتلتقي الأصدقاء وتعمل دعوات وسهرات، يوم ناشط لك مولود الحوت.