الاتحاد المصري: فترة علاج صلاح لن تزيد عن 3 أسابيع

جهينة نيوز

اطلع وفد المنتخب المصري على البرنامج العلاجي للاعب محمد صلاح في زيارة له في مدينة فالينسيا الإسبانية حيث يتلقى علاجه .

ووفقا لوسائل إعلام مصرية أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يرافقه الدكتور محمد أبو العلا التقى ظهراليوم مع نجم نادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بمدينة فالنسيا الأسبانية على هامش تلقي صلاح علاجه وتأهيله هناك حسب رؤية طاقمه الطبي

و أكد د. محمد أبو العلا بعد لقائه صلاح أن البرنامج العلاجي يسير بشكل جيد ويهدف إلى لحاقه بمباريات كأس العالم ، مضيفا انهم لمسوا عزم وتصميم اللاعب الكبير على اللحاق بزملائه فترة غيابه بسبب الإصابة مؤكدا أن فترة العلاج لن تزيد عن 3 أسابيع.