الكرملين ينفي مزاعم قتل موسكو لصحفي روسي في أوكرانيا

جهينة نيوز

وصف الكرملين اليوم الأربعاء زعم أوكرانيا بأن روسيا كانت وراء قتل صحفي روسي منشق في كييف بأنه حملة لتشويه سمعة روسيا وطالب بأن تفتح أوكرانيا تحقيقا جادا في الأمر.

وقُتل أركادي بابتشينكو، أحد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، بالرصاص يوم الثلاثاء في أوكرانيا التي كان قد فر إليها بعد تلقيه تهديدات لأنه قال إنه لم يحزن على ضحايا تحطم طائرة عسكرية روسية في 2016.

ووصف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين مزاعم المسؤولين الأوكرانيين بأن موسكو وراء القتل بأنها ”قمة السخرية“ وقال إنه يأمل أن تنصح دول أخرى أوكرانيا ببذل المزيد من الجهد من أجل حماية الصحفيين.

رويترز