وزير أوكراني يدعو إلى "إحراق موسكو"

جهينة نيوز

وصف وزير البنية التحتية الأوكراني، فلاديمير أوميليان، عبر صفحته على "فيسبوك" روسيا بـ"الإمبراطورية البربرية"، كما دعا إلى "حرق موسكو".

وتابع الوزير أن هدف البرابرة هو "تدمير كل شيء غير قادرين على امتلاكه أو فهمه أو سرقته". كما أشار إلى أن هناك بعض السياسيين الغربيين مازالوا يستمرون في الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، مضيفا أنه من المستحيل تغيير موسكو أو إعادة تكوينها، يمكن حرقها فقط.

وهذه ليست المرة الأولى التي أعرب فيها سياسيون أوكرانيون عن رغبتهم في إلحاق الضرر بطريقة أو بأخرى بروسيا، حيث هدد النائب، إيغور موسيتشوك، بتدمير جسر كيرتش. كما دعم نائب وزير الأراضي المحتلة مؤقتا والمهجرين داخليا في أوكرانيا، غريغوري توكا، النائب في هذه المسألة "على المستوى المعنوي".

سبوتنيك