أمريكي يسرق ملايين الدولارات منتحلاً شخصيات أمراء سعوديين!

الأربعاء, 30 أيار 2018 الساعة 15:17 | مجتمع, أخبار المجتمع

أمريكي يسرق ملايين الدولارات منتحلاً شخصيات أمراء سعوديين!

جهينة نيوز

حددت محكمة أمريكية يوم 7 أغسطس /تموز موعدا لإصدار حكمها النهائي بحق أمريكي انتحل شخصيات أمراء سعوديين لسرقة ملايين الدولارات.

وأوضحت وسائل إعلام سعودية أن محكمة ميامي فلوريدا ستصدر حكمها النهائي بحق أمريكي من أصول كولومبية، اعترف بعمليات احتيال نفذها بانتحال شخصية أمراء من العائلة المالكة السعودية، مضيفة أن المتهم كشف للقضاء عن المبالغ المالية التي حصل عليها من ضحاياه والطرق التي استخدمها لإقناعهم.

وذكر المدعي الاتحادي للولايات المتحدة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن "المتهم أنطوني جينياك البالغ من العمر 47 عاما، اعترف بانتحاله شخصية أمراء سعوديين، والقيام بقيادة سيارات فارهة بلوحات دبلوماسية مزورة".

وأضاف أن المتهم يواجه عقوبة طويلة بالسجن بعد إقراره بانتحال شخصيات أمراء سعوديين لإقناع مستثمرين أجانب بتخصيص ملايين الدولارات لمشاريع تجارية وهمية، كما حاول استخدام هويته المزورة لشراء فندق في ميامي.

المصدر: "سبق"


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