تدريبات في البحر المتوسط للفرقاطات الروسية

جهينة نيوز

أعلنت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود في روسيا أن أطقم الفرقاطات الروسية "الأميرال غريغوروفتش" و"الأميرال إيسن" أجرت تدريبات في البحر الأبيض المتوسط مع طواقم الطائرات المروحية الموجودة على متنها.

وجاء في بيان الخدمة "وفقا لخطة التدريب القتالي، أجرت طواقم الفرقاطات الأميرال غريغوروفتش والأميرال إيسن سلسلة من التدريبات المخططة جنبا إلى جنب مع طواقم المروحيات المتواجدة على متنها".

وشملت التدريبات إقلاع وهبوط الطائرات على سطح السفن، كما تم التدريب على العثور على الغواصات وتتبعها فضلا عن البحث عن الأشخاص في البحر.

سبوتنيك