اليورو قرب أدنى مستوى في 10 أشهر

جهينة نيوز

ارتفع اليورو اليوم الأربعاء لكنه يظل قابعا قرب أدنى مستوى في عشرة أشهر مقابل الدولار في الوقت الذي تكبح فيه المخاوف بشأن تعمق الأزمة السياسية في إيطاليا أي ارتفاع.

وعزز الفشل في تشكيل حكومة جديدة بثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو احتمال إجراء انتخابات مبكرة يخشى بعض المتعاملين في السوق من أن تصبح بمثابة استفتاء على العملة الموحدة ودور إيطاليا في الاتحاد الأوروبي.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1573 دولار يوم الأربعاء بعد أن انخفض لأدنى مستوى في عشرة أشهر عند 1.1510 دولار يوم الثلاثاء في الوقت الذي أذكت فيه المخاوف بشأن إيطاليا المعنويات السلبية تجاه العملة الموحدة.

وتراجع اليورو ما يزيد عن أربعة بالمئة منذ بداية الشهر وما زال معظم المحللين يتوخون الحذر بشأن آفاق العملة.

وكان اليورو انخفض واحدا بالمئة مقابل الفرنك السويسري الذي يعتبر ملاذا آمنا يوم الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ سبتمبر أيلول، لكنه ارتفع نصف بالمئة إلى 1.1493 فرنك مع عودة بعض الهدوء إلى الأسواق.

ومقابل الين، ارتفع اليورو إلى 126.03 ين بعد أن بلغ أدنى مستوى في 11 شهرا عند 124.62 ين في تعاملات الأسواق الخارجية من نحو 131 ينا قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع.

وهبط الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات إلى 94.631 لكنه استقر مقابل الين. وبلغت العملة الأمريكية أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 108.115 ين في الجلسة السابقة في الوقت الذي وجدت فيه العملة اليابانية دعما في عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

رويترز