الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار لكن أزمة إيطاليا تحد من الخسائر

جهينة نيوز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل قوة الدولار التي أثرت سلبا على السوق، لكن الخسائر جاءت محدودة بفعل المخاوف المرتبطة بالاضطراب السياسي في إيطاليا والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

و نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1296 دولارا للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.3 بالمئة إلى 1295.40 دولار للأوقية.

وحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسي، قرب أعلى مستوى في ستة شهور ونصف الشهر الذي لامسه في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 16.28 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 900.45 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 977.31 دولار للأوقية.