اوغلو: وحدات أمريكية وتركية ستتولى إدارة منطقة منبج شمال سوريا

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن وحدات حماية الشعب الكردية ستنسحب من منبج حتى نهاية فصل الصيف، في حال تم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن وحدات أمريكية وتركية ستتولى إدارة منطقة بعد خروج الوحدات.

وأوضح جاويش أوغلو، امس الثلاثاء في تصريحات نقلتها قناة (أي خبر) التركية، إن "وحدات حماية الشعب ستنسحب من منبج حتى نهاية فصل الصيف في حال تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا أن "وحدات أمريكية وتركية ستتولى إدارة منبج".

وأكد الوزير التركي أن تأييد خارطة الطريق بشأن سوريا سيكون الموضوع الأساسي لمباحثاته مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن بعد أيام، لافتا إلى أن "خارطة الطريق التي توصلنا لها مع أمريكا لا تقتصر على منبج فقط، بل على شمال سوريا برمته".