كيم جونغ أون ينوي افتتاح مطاعم "برغر" كدليل لتحسين العلاقات مع أمريكا!

جهينة نيوز

نقلت صحيفة "إن بي سي" عن ثلاثة ضباط، قالت إنهم على علم بتقرير أعدته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون لا ينوي في المستقبل القريب التخلي عن التجارب النووية، ولكن يتم دراسة فتح مطاعم "برغر" في بيونغ يانغ دليل على تحسين العلاقات مع أمريكا.

ويريد الزعيم الكوري الشمالي أن يظهر بادرة سلام للرئيس الأمريكي، المعروف عنه حبه للوجبات السريعة. ووفقا للصحيفة، فإنه أثناء الحملة الانتخابية في عام 2016، أعلن دونالد ترامب أنه يريد مناقشة الأسلحة النووية مع كيم خلال وجبة "برغر".

وقال ترامب في حينها "إن جاء إلينا (كيم) سأستقبله، ولكن لن نجلس في مأدبة عشاء رسمية، كما نفعل مع الصين وغيرها من البلدان التي خدعتنا بعد استقبالات رسمية… يجب علينا تناول البرغر أثناء المفاوضات، وإبرام أفضل العقود مع الصين وغيرها من البلدان.

ولم يحدد تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أي نوع من العلامة التجارية للوجبات السريعة سوف يعتزم كيم فتحه في كوريا الشمالية.