انفجار واطلاق نار قرب وزارة الداخلية الافغانية في كابول

جهينة نيوز

وقع انفجار وسمع اطلاق نار اليوم قرب مبنى وزارة الداخلية الافغانية في العاصمة كابول وذلك بعد أيام من توعد حركة طالبان باستهداف مراكز الحكومة والجيش في المدينة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش/ قوله "نؤكد وقوع انفجار واطلاق نار عند نقطة التفتيش الاولى لمبنى وزارة الداخلية وان قوات الامن موجودة هناك لتقييم الوضع// مبينا انه سيتم نشر المزيد من التفاصيل لاحقا.

ولم يشر المتحدث الى سقوط ضحايا جراء الانفجار واطلاق النار.

وكان اعلن فى وقت سابق اليوم مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة الافغانية واصابة 12 شخصا اخرين اثر تفجير سيارة مفخخة وهجوم لمجموعة من مسلحي حركة طالبان على مركز للشرطة فى مقاطعة لوغار شرق افغانستان.