الداخلية الفرنسية : الشاشات الكبيرة لمتابعة المونديال ممنوعة في الساحات العامة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان لها أمس الثلاثاء، أن الشاشات الكبيرة ممنوعة منعا باتا في الساحات العامة، خلال بطولة كأس العالم.

وقال بيان الوزارة إن المدن التي ترغب في عرض شاشات كبيرة في مناطق مشجعين خاصة بها، يمكنها فعل ذلك. ولكن هذا البث، الذي سيتم تنظيمه تحت مسؤوليتها، سيجرى فقط في مناطق مغلقة أو خاضعة لسيطرة أمنية مشددة (الملاعب أو الملاعب الرياضية أو قاعات مراكز المؤتمرات).

وتتطلب هذه الأماكن أيضا وجودا أمنيا كثيفا، وعلى المنظمين أن يتحملوا تكلفته، بحسب صحيفة "اس" الإسبانية.

وأكدت الوزارة أنه "وسط أجواء التهديدات الإرهابية القائمة حاليا، علينا أن نطبق مجددا الإجراءات الأمنية التي كانت قائمة خلال البطولة الأوروبية الأخيرة، وبنفس الدرجة من الكفاءة".

يذكر أن المنتخب الفرنسي سيخوض هذه النهائيات ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات أستراليا وبيرو والدنمارك.