لافروف يدعو جميع "التشكيلات الأجنبية" إلى مغادرة جنوب غربي سوريا

جهينة نيوز

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جميع التشكيلات الأجنبية بضرورة مغادرة منطفة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا.

وقال لافروف، اليوم الأربعاء "لدينا اتفاقات معروفة جيدا حول خفض التصعيد جنوب غربي سوريا. وقد تم التوصل إليها بين روسيا والولايات المتحدة والأردن. وكانت إسرائيل على علم بها، وتعتبر أن منطقة خفض التصعيد يجب أن تعزز الاستقرار، ويجب سحب جميع القوات غير السورية من هذه المنطقة".

وأضاف لافروف "أرى ضرورة تنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن. ونحن نعمل على ذلك الآن مع زملائنا الأردنيين والأمريكيين".

سبوتنيك