خلاف بين ترامب ورئيس المكسيك حول ثمن بناء جدار حدودي

جهينة نيوز

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء المكسيك لعدم المساعدة في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة وكرر الوعد الذي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية بأن المكسيك ستدفع تكلفة بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وقال ترامب للصحفيين في تجمع في ناشفيل على غرار حملته الانتخابية: "في النهاية ستدفع المكسيك تكلفة بناء الجدار، لا يفعلون أي شيء على الإطلاق لمنع الناس من المرور عبر المكسيك من هندوراس وكل الدول الأخرى، لا يفعلون شيئا لمساعدتنا"، حسبما نقلت رويترز.

في السياق ذاته، رد الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو على تصريحات ترامب قائلا: "إن بلاده لن تدفع أبدا تكلفة جدار حدودي يرغب نظيره الأمريكي دونالد ترامب في تشييده لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى الولايات المتحدة".

وقال بينيا نييتو على تويتر مخاطبا ترامب بذكر تعريفه على خدمة تويتر "لا، المكسيك لن تدفع أبدا ثمن تكلفة جدار. لا الآن ولا في أي وقت".