"صنع في سورية" يفتح أبوابه في صالة الجلاء بالمزة

جهينة نيوز

بمشاركة عشرات الشركات الصناعية السورية افتتحت مساء أمس الثلاثاء في صالة الجلاء الرياضية بالمزة فعاليات الدورة الـ 59 من مهرجان التسوق الشهري العائلي «صنع في سورية».

وبينت عضو مجلس إدارة الغرفة وفاء أبو لبدة أن المهرجان يتضمن مشاركة العديد من الشركات المتخصصة بمجال الصناعات الغذائية والألبسة والمنظفات والصناعات الكيميائية التي تقدم تشكيلة واسعة من المنتجات وبأسعار منافسة وتخفيضات تصل في بعض المنتجات إلى ما بين 50 و60 بالمئة ما يشكل تدخلاً إيجابياً يصب في مصلحة المواطنين.‏

واكدت استمرار الغرفة، وانطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية بتقديم الدعم لأسر الشهداء وجرحى الجيش في كل دورة من خلال قسائم الشراء المجانية إلى جانب الجوائز والهدايا المقدمة من الغرفة والسحوبات على قسم الشراء لزوار المهرجان.‏

وسيستمر المهرجان الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها لغاية الثاني عشر من حزيران القادم الموافق 27 من شهر رمضان.‏

صحيفة الثورة