بالصور.. العثور على نفقين حفرهما الإرهابيون من بيت سحم باتجاه طريق المطار جنوب دمشق

الأربعاء, 30 أيار 2018 الساعة 12:33 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور.. العثور على نفقين حفرهما الإرهابيون من بيت سحم باتجاه طريق المطار جنوب دمشق

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