25 % من "سلع رمضان"غير مطابقة للمواصفات!

جهينة نيوز

كشفت مديرة المخابر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لينا عبد العزيز أن نسبة 25 بالمئة من السلع والمواد الخاصة بشهر رمضان غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية، مضيفة: يشهد الشهر طرح عدة سلع لا نجدها في أوقات أخرى من السنة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت عبد العزيز أن هذه المواد تنقسم إلى مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية نتيجة عمليات الغش والتلاعب المقصودة، وأخرى غير المطابقة نتيجة سوء التصنيع وعدم تطبيق أنظمة السلامة الغذائية في تصنيع هذه المواد إن كان لجهل الباعة لها أو لعدم اكتراثهم بتطبيق شروط التصنيع.