مسؤول كوري شمالي كبير يتجه الى أمريكا لاجراء محادثات !

جهينة نيوز

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن مسؤولا كوريا شماليا بارزا صعد على متن طائرة في بكين اليوم الأربعاء متجهة إلى مدينة نيويورك الأمريكية لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة يوم امس الثلاثاء أن كيم يونغ تشول نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم في كوريا الشمالية في طريقه لما سيصبح أرفع اجتماع ضمن الأنشطة الدبلوماسية هذا الأسبوع التي تهدف إلى إنقاذ قمة تاريخية.

وكيم يونغ تشول رئيس سابق للمخابرات في كوريا الشمالية ولعب دورا محوريا في الإعداد للقمة التاريخية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ولم يصل البيت الأبيض إلى حد القول إن القمة المقترحة في يونيو حزيران بين ترامب وكيم ستقام كما هو مقرر لها بعد أن ألغاها ترامب الأسبوع الماضي في رسالة لكيم معللا ذلك بالنبرة ”العدائية“ في تصريحات كوريا الشمالية.

وقال مسؤول أمريكي إن محادثات هذا الأسبوع تهدف إلى تحديد إن كانت كوريا الشمالية مستعدة لتقديم ما يكفي من الالتزامات بأنها ستتخلص من أسلحتها النووية رغم إصرار بيونجيانج على أنها لن تنزع السلاح النووي من جانب واحد.

واجتمع مسؤولون أمريكيون وكوريون شماليون في سنغافورة لمناقشة المسائل اللوجستية لقمة محتملة بينما اجتمع مفاوضون من الطرفين مرة أخرى يوم الأربعاء في المنطقة المنزوعة السلاح على طول الحدود بين الكوريتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن ترامب يعتقد أن ”المناقشات الجارية تمضي بشكل جيد جيدا“.

وذكر متحدث باسم البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية أنه ليست لديه معلومات محددة بشأن المحادثات الجارية في المنطقة المنزوعة السلاح ونيويورك لكنه يأمل أن تتمخض عن نتائج طيبة.

وقال للصحفيين يوم الأربعاء ”يبدو أن المحادثات تمضي بسلاسة. نأمل أن تتمخض عن نتائج مثمرة“.