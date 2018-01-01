بتمويل جماعي عبر الانترنت البدء بترميم جزء حيوي من سور الصين العظيم

جهينة نيوز

أعلنت السلطات الصينية عن بدء ترميم جزء مهم من سور الصين العظيم بمقاطعة خبى وذلك بدعم من تمويل جماعى عبر الانترنت.

ونقلت وكالة الانباء الصينية عن حكومة محافظة كوانتشنغ قولها انه خلال المرحلة الاولى سيقوم العمال باصلاح قطاع بطول 132 مترا من السور فى بانجياكو دون تغيير الشكل الاصلي له.

بدوره قال ليو يون تشوان رئيس معهد حماية الاثار الثقافية بالمحافظة ان الترميم يتم بأموال تم جمعها من خلال حملة للتمويل الجماعى على الانترنت أطلقتها الموءسسة الصينية لحماية التراث الثقافى فى عام 2016.

وأضاف ليو ان أكثر من 174 الف شخص شاركوا فى التمويل الجماعى الذى جمع 81ر2 مليون يوان /440 الف دولار أمريكى/ للمرحلة الاولى من الترميم والتى من المتوقع أن تكتمل فى تشرين الاول المقبل موضحا ان المرحلة التالية من الترميم ستبدأ بعد اطلاق جولة جديدة من التمويل

الجماعى عبر الانترنت.