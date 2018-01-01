روسيا تبحث مع إسرائيل تفاصيل عملية الجنوب!

جهينة نيوز

يصل وزير دفاع الكيان الإسرائيلي إلى العاصمة الروسية موسكو، غدا الخميس، لإجراء محادثات مع وزير الدفاع الروسي.

وقالت صحيفة "كوميرسانت" إن موسكو تريد أن تبحث مع إسرائيل تفاصيل العملية الهجومية التي تستعد دمشق لتنفيذها في محافظة درعا المتاخمة لحدود إسرائيل.

ورأت الصحيفة أن روسيا تريد ألا تعترض إسرائيل على هذه العملية التي تهدف إلى طرد الإرهابيين المتواجدين في بعض المناطق هناك.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لها صلات وثيقة مع "المعارضة المسلحة" لكن الأكثر أهمية لإسرائيل هو عدم وجود العسكريين الإيرانيين في منطقة الحدود السورية الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت باتفاق روسيا وإسرائيل على أن يعمل العسكريون السوريون فقط في منطقة الحدود.