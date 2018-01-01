محمد صلاح يكشف عن برنامج علاجه السري!

جهينة نيوز

كشف جناح فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، محمد صلاح، عن برنامج علاجه السري، للاستعداد لبطولة كأس العالم، المقامة في شهر يونيو/حزيران المقبل، بعد تعرضه للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت 26 مايو/أيار الجاري.

وشارك صلاح عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة وفيديو أثناء زيارته لميدان "تايمز" في مدينة نيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وركز محمد صلاح في الصورة والفيديو، على حب الجماهير له في الميدان، برسمهم لصورة ضخمة له على حائط عمارة، وكتابة تحت أحدها "محمد صلاح… أكبر من الحياة".

وكان محمد صلاح أكد لجماهيره في تغريدة له بعد الإصابة، إنه يثق في قدرته على المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، بعدما تعرض لإصابة في الكتف خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس السبت 26 مايو / أيار.

وأكد صلاح أنه واثق من المشاركة في مباريات كأس العالم مع منتخب مصر، في تدوينة على "تويتر"، وصف فيها تعرضه للإصابة بأنه شهد ليلة صعبة للغاية، مضيفا: "لكني مقاتل، ورغم كل الظروف، أثق في أنني سأكون في روسيا للمشاركة في كأس العالم، لأجعلكم جميعا تشعرون بالفخر.

واستطرد: "دعمكم وحبكم يمنحني القوة التي أحتاج إليها".

وخرج صلاح باكيا من الملعب في الدقيقة 29، ليحل محله المهاجم آدم لالانا. وحاول اللاعب العودة للمباراة، لكن آلام الكتف عاودته عند الدقيقة 28، ليغادر الملعب باكيا، وذلك لأنه حرم من خوض المباراة التي لطالما حلم بخوضها.

وترك صلاح الملعب وسط صدمة من عشاق نادي ليفربول، فضلا عن صدمة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن صدمتهم من خروج اللاعب.

وكان خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المصري، أعلن أن إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لن تعطله عن المشاركة في كأس العالم.

وقال عبد العزيز وفق ما نقلته مواقع مصرية محلية إن إصابة صلاح هي عبارة عن "جزع في أربطة مفصل الكتف، وستحتاج علاج لمدة أسبوعين فقط"