لافروف الى كوريا الشمالية قريباً

جهينة نيوز

قالت وكالة أنباء كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء 30 مايو/أيار، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور كوريا الشمالية قريبا تلبية لدعوة وزير الخارجية ري يونغ هو.

ولم يذكر التقرير متى سيصل لافروف إلى كوريا الشمالية أو سبب الزيارة، حسبما ذكرت رويترز.

في سياق آخر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أمس الثلاثاء، إن البيت الأبيض مستعد لعقد القمة المقررة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 يونيو/حزيران وهو الموعد الأصلي المقترح للاجتماع الذي يواجه صعوبات.

وقالت ساندرز للصحفيين المرافقين لترامب على متن طائرة إير فورس وان إلى ناشفيل بولاية تينيسي "يعتقد الرئيس أن المناقشات الجارية تسير على نحو جيد، وأن الاجتماعات الجارية خلال هذا الأسبوع، تدل بالتأكيد على إحراز تقدم".

وأختتمت قائلة "سنكون مستعدين إذا عقد الاجتماع في 12 يونيو، سنكون مستعدين بالتأكيد إذا جرى في موعد لاحق لأي سبب من الأسباب، سنكون مستعدين لذلك أيضا".