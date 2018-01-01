أبراج يوم الأربعاء 2018/5/30 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/30: نشيط، حازم، يهتم بالانسانية والتعقل، يحب العدل، يحب فعل الخير، يحب الظهور الخفي في الروح والدم، جذاب يحب التجدد والتغيير والسفر، احتمال وجود صعوبات سوف تضطر تجاوزها، سوف تبرهن على العناد وخاصةً تميل للهجوم، جرّب أن تعمل استراتيجية مناسبة لأن عندك عمل خطوة بخطوة، رفع معنوياتك السنة، رغبة في محو الأذية، التخلص من سوء التفاهم بمحيطك المقرب، يمكن أمور مالية تتغير آخر سنة بتغيير وظيفي اذا كنت تعمل أو عروض عمل جديدة مع مؤسسات، حظ سعيد.

الحمل: مقبل على فترة فيها انكشافات ومشاريع تدور حول سفر بعيد أو اتصال لأماكن بعيدة، تزداد رغبتك وتنفتح على عالم آخر، تشعر بحاجة لاتصالات لتسمع أخبار سارة، اليوم تحصل على فرصة جديدة لها علاقة بمقابلة أو بدراسة، يلعب أحد الأصدقاء دور بهذه الأمور، بمعنى تستقبل زوّار من مسافات بعيد، عنوان نهارك نشاط بالاتصال مولود الحمل.

الثور: تنشغل بين الأمس واليوم في الحسابات المالية، تجنب قدر الامكان أي موقف ضاغط و المصدر الداعم لمشاكلك هو أن تتكل أنت على حسن نيتك فقط بإدارة مصالحك أو متابعة حساباتك المالية، ممكن تواجه مشكلة لذلك كن حذر ولا تعرض نفسك للخطر المالي وانتبه على مصاريفك، بمعنى مشغول بالتغييرات اليوم ومرافقة مريض أو صديق مولود الثور.

الجوزاء: بين الأمس واليوم تركزعلى شراكة، يمكن أن يظهر عناد أو من اللازم تخفف منك وتبتعد عن أي انفعال، اليوم بالتعاطي للشركاء يحملكلك انفعال وتأجيل وعرقلة وتطورات مثقلة، فكن جاهز وليناً لتكسب الوقت وتحصل على أشياء تتمناها، ركّز قدر ما استطعت لأن ذهنك اليوم مشتت بسبب بعض الكواكب الموجودة بمربعك، انتبه على نفسك مولود الجوزاء.

السرطان: تشعر بتراكم العمل عندك وهذا الشيء يزعجك بأنك لا تقدر أن تنجز قسم منه وهو ينعكس سلبي علاقتك بالمحيط أو العكس، إذا كنت تعمل لا نضيع مجهودك وتكون لجوج ومتسرع، يمكن أمورك بالاهاق تدعك تتوتر،خذ قسط من الراحة كل ما توفرت لك الفرصة، جرّب تأخذ ساعات كافية من نوم، نوعية غذاء صحي لأن وضعك أفضل لصحة تامة، لأن لديك تراكم أعمال كثيرة، ويمكن في تنقل من حال إلى حال مولود السرطان.

الأسد: تشعر بقوة العاطفة والقمر بالقوس يجلب لك حظ بمختلف المجالات اجتماعية وعملية ومالية، والحظ لن يتخلى عنك، يناسبك، تنطلق وتحقق مشاريعك، تثبت شخصيتك، فرصة جديدة بانتظارك، شرط لا تبالغ في الطلبات، بمعنى اليوم محظوظ مولود الأسد.

العذراء: مشغول بما يتعلق بالعقارات والمشاغل المنزلية والعائلية، يشك أن لا تتحسن شؤونه كما يريد، لا تستعجل الأمور استفيد من بعض الفرص المتاحة لك، كي تقوم بتحسينات وتعديلات خصوصاً المتعلقة بديكور و أثاث منزل أو حديقة، جرّب أن تضبط أعصابط حتى تخفف من حدة المواجهة مع محيطك العائلي مولود العذراء.

الميزان: اليوم يصعب عليك تتصرف بموضوعية نحو الجديد، إذا شعرت أن القمر ضروري لذلك اليوم انتبه قليلاً للمستقبل وراقب الأوضاع ما يحصل لأنه يوجد معلومات أو مقابلات بتنقيب عن حقيقة،تسمع خبر تجتاز بعض الصعوبات الماضية، تعيد سلامة لروحك، اليوم مناسب للتوصل وتتصل وتظهر وتناقش ويكون لديك مجال بالحركة مولود الميزان.

العقرب: اليوم تشعر بارتياح وتهتم بشأن مالي وتقود الأحداث إلى تغييرات ايجابية أو يمكن أن تتبادل إلى هذا التغيير، أيضاً تشعر أنك تدفع مال أو وجود كسب أو يمكن كسب من الآخر، أسباب صحية صرف الأموال، وجود بعض الفواتير، فكّر جيداً ولا تهمل التفاصيل بالمقابل يمكن تحصل على استرداد دين أو هدايا أو مكاسب أو خبر معنوي مولود العقرب.

القوس: تشعر برغبة بالتغيير والتجديد بحياتك، يوم جيد، يقوة تأثيرك على محيطك وتمارس جاذبية كبيرة وتحدد لنفسك هدف واضح يدور حول نجاح مالي وغرامي على وجه الخصوص، وتفضل حلقة مختارة من أصدقاء وفضولك يطال كل شيء ويدعك في حركة دائمة، لا يوجد شك، ولا يزعجك التغيير ، يبدو اليوم ضروري جداً لك لأن القمر في برجك مولود القوس.

الجدي: يجب أن يطول بالك، ممكن يظهر عنك أحياناً ردات فعل انفعالية مبالغ فيها يصعب عليك ضبطها، انتبه لفورات غضبك يمكن أن تجرح أحداً من محيطك، نهار بطيء وفاتر، يمكن أحداً يحبطك ويدفعك للهرب، بكّر إلى عملك من الصباح وتشعر بالارتياح، حتى يبقى نهارك ناجح تضع سلم أولويات، بمعنى العتب والمعاتبة من الآخرين لك مولود الجدي.

الدلو: النهار في جر من التناغم والانسجام مع الأصدقاء، تشعر بالقرب من أصدقاءك وكأنك تعوّض كل ما فاتك من فرص، استغل هذا اليوم كي تتمتع فيه مع الأصدقاء ويمكن مصالحة أو دعوات لحضور حفلة أو مناسبة، لا يوجدعذر عندك لأن اليوم تكون جدّي، لا تشتت طاقاتك لأن اليوم ايجابي لك ونشيط، يمكن أن تلتقي بمعرفة قديمة أو جديدة تتعرف عليها وتصبح دائمةمولود الدلو.

الحوت: اليوم تركز على عملك، يجب أن تفتش عن عيوبك ونقاط ضعفك بعين مجردة، حتى تتمكن من مراجعة أخطائك، المسؤولين عنك اليوم سوف ينتبهوا لك لأنك تحت الأضواء، لا تستخف من الفرص الايجابية بمهنتك مهما كانت صغيرة، اليوم الوقت ليس مناسب كي تأخذ قرار وتكون لجوج بالعكس من المفروض تدعم مركزك ومكانتك وإضافة لمركزك في العمل ولعلاقات والأصدقاء والأصحاب والعائلة،استغل هذا النهار للعمل مولود الحوت.