مظاهرات احتجاجية في الرقة تطالب بخروج ميليشيا “قسد” منها

جهينة نيوز

أكدت مصادر أهلية في مدينة الرقة أن المظاهرات عمت أرجاء المدينة مساء اليوم، حيث خرجت في معظم أحيائها لتطالب ميلشيا “قسد” بالخروج والانسحاب من المدينة على خلفية حملات التجنيد الإجباري للشبان، التي تبعتها حملات اعتقالات تعسفية أيضاً بحق الأهالي.

وأشارت المصادر حسبما نقلت صحيفة الوطن اون لاين إلى انطلاق مظاهرة من شارع “أبي بن كعب” في حي “المشلب” تطالب بخروج ميلشيا “قسد” من مدينة الرقة، في الوقت الذي خرجت فيه عدّة دوريات تابعة لميلشيا “قسد” لتقتحم حي “المشلب” بالتزامن مع خروج المظاهرة في الحي لتطالبها بالانسحاب من المدينة بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر أن عناصر ميلشيا “قسد” قاموا بتفريق المتظاهرين بالرصاص الحي في شارع “الساقية” الذي طالب الأهالي فيه ميلشيا “قسد” بالانسحاب من مدينة الرقة.