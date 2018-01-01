آرسنال يدخل سباق التعاقد مع نجم يوفنتوس الايطالي

جهينة نيوز

كشفت تقارير صحفية، عن دخول آرسنال الإنكليزي، في سباق التعاقد مع نجم يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقل موقع "كالتشيو ميركاتو"، نقلًا عن صحيفة "لو 10 سبورت"، أن آرسنال مهتم بالتعاقد مع المغربي المهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس، من أجل تدعيم صفوف الفريق الإنكليزي.

وتابعت الصحيفة، أن النادي الإنكليزي سيواجه منافسة شرسة، مع مارسيليا الفرنسي، والذي أظهر رغبته في ضم بنعطية.

ونوهت أن يوفنتوس، قد يسمح برحيل نجمه المغربي، مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو.

يشار إلى أن المهدي بنعطية، استبعد رحيله عن الفريق الإيطالي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، علما بأنه مرتبط بعقد مع اليوفي، يستمر حتى عام 2020.