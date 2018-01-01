مقتل صحفي روسي في أوكرانيا

جهينة نيوز

أعلنت الداخلية الأوكرانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل الصحفي الروسي، أركادي بابتشينكو، برصاص مجهولين داخل شقته في عاصمة أوكرانيا كييف.

وأوضحت المتحدثة باسم شرطة كييف، أوكسانا بليشيك، في بيان مقتضب، أن "امرأة اتصلت بالأطباء وقالت لهم إنها عثرت على زوجها في شقتهما وهو مضرج بالدماء"، وأضافت أن الرجل توفي في سيارة الإسعاف جراء إصابته برصاص في ظهره.

ولم تكشف المسؤولة عن اسم القتيل، مؤكدة فقط أنه روسي الجنسية ومن مواليد عام 1997 وعمل مقدما في إحدى القنوات التلفزيونية.

وأكدت الشرطة الوطنية الأوكرانية لاحقا أن القتيل هو أركادي بابتشينكو، المقدم في قناة "ATR" الأوكرانية.

وأشار رئيس إدارة شرطة كييف، أندريه كريشينكو، إلى إن "الفرضية الأولى" لاغتيال الصحفي الروسي مرتبطة بعمله.

وفي وقت سابق من اليوم قال المدير العام للقناة، أيدار مجدابايف، عبر صفحته في "فيسبوك"، إنه "تم إطلاق الرصاص على أركادي بابتشينكو، الذي أصيب بجروح في ظهره، ونقل إلى المستشفى".

ويقيم بابتشينكو، الكاتب الصحفي والمراسل العسكري، في أوكرانيا منذ العام 2017.

روسيا اليوم