السعودية تسعى لتشكيل فصيل جديد تابع لميليشيا "قسد" شمالي سوريا!

جهينة نيوز

أكدت وكالة "الأناضول" التركية أن 3 مستشارين عسكريين سعوديين، زاروا يوم الجمعة الماضية، القاعدة الأمريكية في "خراب عشك" جنوبي مدينة عين العرب شمال شرقي سوريا.

وأشارت الوكالة على موقعها الإلكتروني إلى أن العسكريين السعوديين التقوا خلال هذه الزيارة بمسؤولين في تنظيم "ب ي د/ بي كا كا".

ولفتت الوكالة التركية إلى أن الهدف من اللقاء هو تأسيس وحدات عربية في المنطقة نواتها فصيل "الصناديد" أحد الفصائل المنضوية تحت ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية قسد" التي يقودها "ب ي د/ بي كا كا"؛ لتشكل إحدى القوى العسكرية في "فيدرالية شمالي سوريا" المزعومة التي أعلن عنها التنظيم في مارس/ آذار 2016.

وأفادت الأناضول بأن كل منتسب للوحدات المذكورة سيحصل على مبلغ 200 دولار شهريا، حيث تم إنشاء نقاط ارتباط في الحسكة والقامشلي، لاستقبال وتسيير أمور المنتسبين.

وذكرت مصادر محلية للوكالة إن السعودية أرسلت مساعدات في نيسان/ أبريل الماضي عبر العراق لمنظمة "ب ي د" في سوريا، وضمت المساعدات سيارات إسعاف، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي من السلطات السعودية فيما إذا تضمنت المساعدات أسلحة أو معدات عسكرية.

كما زار وزير سعودي لشؤون الخليج في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي 2017، مدينة الرقة شرقي سوريا، التي يسيطر عليها التنظيم، والتقى مسؤولين أمريكيين فيها، حيث اطلع على أوضاع المدينة. بحسب الوكالة التركية.