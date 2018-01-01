تراجع أسهم أوروبا وسط مخاوف تفكك منطقة اليورو بفعل أزمة إيطاليا

جهينة نيوز

هبطت الأسهم الأوروبية لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف من انتخابات جديدة في إيطاليا قد تصبح استفتاء بالوكالة على عضوية البلاد في منطقة اليورو، وهو ما يجدد مخاطر تفكك منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وأغلق مؤشر الأسهم الإيطالي الرئيسي منخفضا 2.7 بالمئة وسجل أدنى مستوى في عشرة أشهر.

وانخفض مؤشر أسهم البنوك الإيطالية 4.9 بالمئة إلى مستوى جديد هو الأدنى في 13 شهرا بفعل تراجع السندات الحكومية الإيطالية، وهي مكون أساسي في محافظ البنوك.

وهبطت أسهم بانكو بي.بي.إم وبانكو جنرالي وأوني كريديت وبي.بي.إي.آر بانكا بنسب تراوحت بين خمسة و6.7 بالمئة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة وخسر مؤشر بنوك منطقة اليورو 4.5 بالمئة، في أكبر هبوط يومي منذ التصويت لصالح الانفصال البريطاني في يونيو حزيران 2016.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 1.5 بالمئة مع ابتعاد المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على مخاطر.