العمل بمدة إجازة الاستيراد سنة غير قابلة للتجديد!

جهينة نيوز

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل قرارا أعاد بموجبه العمل بأحكام التجارة الخارجية الناظمة لمدة إجازة الاستيراد لتصبح مدة الإجازة سنة غير قابلة للتمديد (صناعي أو تجاري).

وعدم إجراء أي تعديل على الإجازات وموافقات الاستيراد باستثناء تعديل البند الجمركي في حال عدم مطابقته مع التسمية وذلك استنادا لكتاب خاص من مديرية الجمارك العامة على أن يكون البند الجديد مسموحا وفقا للآلية والدليل الصادرين عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية, تعديل نوع العملة وتعديل اسم الصانع أو إضافة صانع جديد وتعديل اسم المصدر لنفس البلد المذكور على إجازة الاستيراد.

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