أنصار الله تنفذ ضربات على الدفاعات الجوية ومواقع قيادية للعدوان السعودي

جهينة نيوز

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تنفيذ طائرات مسيرة ضربات على منظومات الدفاع الجوي للتحالف بقيادة السعودية ومواقع قيادة لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الساحل الغربي لليمن.

و ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" "أن سلاح الجو المسير استهدف مساء اليوم الثلاثاء الدفاعات الجوية للعدو وغرف القيادة والسيطرة في الساحل الغربي".

وتأتي الضربات لسلاح الجو المسير التابع لـ"أنصار الله" على أهداف عسكرية للتحالف، عقب ساعات من إطلاق الجماعة 6 صواريخ باليستية على معسكرات للتحالف والقوات الحكومية اليمنية في مديرية الخوخة في محافظة الحديدة غربي اليمن.