شركة أمريكية ضخمة تبحث عن استثمار في روسيا بحدود العقوبات

جهينة نيوز

أعلن رئيس قسم تسويق الغاز إلى أوروبا، أليكسي فولكوف، أن شركة "إكسون موبيل" الأمريكية تحاول إيجاد فرص للعمل في مجال التنقيب والضخ، وكذلك المعالجة والتسويق، في الأسواق الروسية، في حدود العقوبات.

و نقلت وكالة "بلومبرغ"، الأمريكية، عن فولكوف قوله، خلال مؤتمر الغاز الأوروبي في أوسلو، إن شركة "إكسون موبيل" ستستمر في الاستثمار في المشروعات التي لم تمسسها العقوبات الأمريكية في روسيا.

وكانت شركة "إكسون موبيل" قد أعلنت في شهر آذار/ مارس الماضي، عن انسحابها من مشروعات التنقيب المشتركة مع شركة "روس نفط" الروسية، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية، ضد روسيا.

وأشار تقرير شركة "إكسون موبيل"، إلى أن الشركة، في إطار المشروع المشترك، عملت أو خططت للعمل على الجرف، في كارا وبحار تشوكشي وبحر لابتيف والبحر الأسود. وتبلغ مساحة الأراضي الإجمالية نحو 257 ألف كيلومتر مربع. وتوقعت الشركة أن تبدأ رسمياً بسحب عملياتها في عام 2018، وتقدر خسائرها بسبب هذا القرار 200 مليون دولار.

بدورها، أعلنت شركة "روس نفط"، أنها ستواصل منفردة العمل بالمشروعات التي انسحبت منها شركة "إكسون موبيل"، ولكنها تدعم عودة الشركة الأمريكية لهذه المشروعات، عند إتاحة الفرصة لذلك.

هذا ويقع مقر شركة "إكسون موبيل" في ولاية تكساس الأمريكية، وتعد من أكبر شركات النفط في العالم، وواحدة من أكبر الشركات من حيث رأس المال.