المشاريع المائية تستلم مواقع العمل في نبع الفيجة لإزالة الأنقاض

جهينة نيوز

قامت محافظة ريف دمشق بتسليم الشركة العامة للمشاريع المائية مواقع العمل في نبع الفيجة لإزالة الانقاض والابنية المتهدمة غير السليمة من الناحيةالانشائية التي تسبب خطورة على السلامة العامة بمحيط النبع.

وتتبعت اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على إعادة إعمار منطقة الزبداني واستكمال مشاريع اعادة تأهيل نبع عين الفيجة، إضافة إلى تفقد مشاريع الارصفة والانارة الحديثة والطاقة البديلة ومشاريع آبار المياه للجبل الغربي التي تم تزويدها بالطاقة الكهربائية وبدأت بضخ المياه إلى اجزاء كبيرة من المدينة.

كما قامت اللجنة بزيارة ساحة المهرجانات بالزبداني حيث يتم حاليا اعادة تأهيلها و من المتوقع ان يستأنف مهرجان سوار الشام بالزبداني فعالياته هذا العام، وتم تتبع مشروع اعادة اكساء المجمع القضائي الذي قطع مرحلة كبيرة ومشروع اعادة تأهيل مبنى مجلس المدينة الذي اصبح بالتشطيبات النهائية و سيتم افتتاحه رسميا خلال الايام القليلة القادمة.

وتفقدت اللجنة طريق المصايف في بلدة بلودان و قامت بزيارة لمصيف كروم العلالي الذي يتم حاليا اعادة تأهيله لإفتتاحه خلال الموسم القادم.

وعقدت اللجنة الوزارية في مبنى مجلس مدينة الزبداني اجتماع ضم مديري الخدمات الفنية و الزراعة و المياه و الكهرباء و مجلس المدينة حيث طالب رئيس مجلس المدينة بتقديم دعم اضافي لمتابعة ترحيل الانقاض، علما ان المحافظة كانت قد خصصت خلال الفترة الماضية 24 مليون لهذا المشروع.

وقال رئيس مجلس المدينة باسل دالاتي ان اهم المشاريع التي يجب تنفيذها بالمدينة هو مشروع ازالة الابنية المتهدمة و الذي تبلغ تكاليفه نحو 200 مليون ليرة و مشروع ازالة الانقاض و الاتربة و الردميات بقيمة 100 مليون ليرة، اضافة الى استكمال مشروع اعادة تأهيل المدارس، علما ان مديرية الخدمات الفنية بالمحافظة قامت خلال الفترة الماضية بتسليم مدرستين بعد تأهيلهما.

وأكد الدالاتي عودة المواطنين تدريجيا الى المدينة، واعادة افتتاح 300 متجزر في المدينة و يعتزم مجلس المدينة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع المحافظة و بدعم من اللجنة الوزارية دراسة تنفيذ منطقة حرفية و سوق هال في شارع بردا كذلك تدارست اللجنة المشاريع الكهربائية التي قطعت اشواطا كبيرة في اعادة التأهيل و كذلك المشاريع الزراعية حيث قررت اللجنة امكانية دراسة حفر 7 آبار في سهل الزبداني و متابعة استصلاح الاراضي من خلال التعاون مع الجهات المانحة .

يشار إلى أن اللجنة مؤلفة من الدكتور وزير التعليم العالي عاطف نداف ووزير الموارد المائية نبيل الحسن ومحافظ ريف دمشق علاء منير ابراهيم.

الوطن اون لاين