سوريا والاتفاق النووي الإيراني مواضيع رئيسية لزيارة بوتين إلى النمسا

جهينة نيوز

أعلن المستشار النمساوي السابق، فولفغانغ شيوسيل، اليوم الثلاثاء، أن مسألة التسوية السورية والصفقة الإيرانية، ستكونان من المواضيع الرئيسية لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى النمسا.

وقال شيوسيل خلال منتدى "قراءات بريماكوف" العلمي: "تترافق هذه الزيارة مع الذكرى السنوية اليوبيلية الـ50 للتعاون في مجال توريد الغاز الروسي إلى النمسا. إنها قصة نجاح كبيرة. نحن ندعم بنشاط مشروعي "التيار الشمالي 1 و2". وحتى في الأوقات الصعبة كانت علاقاتنا جيدة".

وأوضح المستشار السابق، أن من بين المواضيع الرئيسية، التي سيجري نقاشها خلال الزيارة هي الاقتصاد، العلاقات الثنائية، أوكرانيا، سوريا والصفقة الإيرانية".

هذا وأعلن الكرملين، يوم أمس الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم الاجتماع بمستشار النمسا، سيباستيان كورتس، خلال زيارته للنمسا يوم 5 حزيران/ يونيو، ومناقشة مسائل العلاقات الثنائية والقضايا الدولية.

وأعلن دميتري كوزاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، في وقت سابق، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والنمسا في الربع الأول من عام 2018 بنسبة 98.9 في المئة.

سبوتنيك