السفير آلا: المسرحية البائسة التي قام البعض بترتيبها محاولة فاشلة للتشويش على الرئاسة السورية لمؤتمر نزع السلاح

جهينة نيوز

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا خلال ترؤسه جلسة مؤتمر نزع السلاح أن سورية تؤمن بشكل راسخ بأهمية مؤتمر نزع السلاح والحفاظ عليه باعتباره المنتدى التفاوضي الوحيد متعدد الأطراف في مجال نزع السلاح والذي من الممكن من خلاله أن يتحقق نزع السلاح النووي والوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.

وقال السفير آلا: من المؤسف أن تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها باستغلال هذا المنتدى التفاوضي لإقحام مسائل من خارج ولاية مؤتمر نزع السلاح وإثارة قضايا دقيقة وحساسة تستوجب التعامل معها في المحافل الدولية المختصة مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدلا من التعامل معها كمادة للإثارة الإعلامية.

وأضاف السفير آلا إن إثارة موضوع الامتثال للالتزامات القانونية تستوجب من الدول التي تثير هذه المسألة أن تمتثل هي أولاً لالتزاماتها القانونية بموجب المعاهدات الدولية الناظمة لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ومعاهدة الأسلحة الكيميائية وغيرها قبل إعطاء الدورس للأخرين بهذا الشأن.

وأشار السفير آلا إلى أن المسرحية البائسة التي قام البعض بالترتيب لها هي محاولة فاشلة للتشويش على الرئاسة السورية لمؤتمر نزع السلاح والإساءة إلى مداولاته الرصينة.