جورجيا تعلق علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا!

جهينة نيوز

قال نائب وزير خارجية جورجيا، اليوم الثلاثاء إن بلاده بدأت إجراءات تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا.

وذكر نائب وزير الخارجية الجورجي، اليوم أن جورجيا بدأت إجراءات تعليق العلاقات الدبلوماسية مع دمشق بعد اعتراف سوريا باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وكان مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قال إنه "تم الاتفاق بين الجمهورية العربية السورية وكل من جمهورية أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية على تبادل الاعتراف وإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفارة".

وتعتبر سوريا هي سابع دولة، عضو في الأمم المتحدة، تعترف باستقلال جمهورية أبخازيا، وذلك بحسب ما قال نائب وزير الخارجية الأبخازي، كان تانيا.