مصدر: اتفاق جنوب سوريا يشمل التنف...والجيش السوري إلى الحدود الجنوبية

جهينة نيوز

صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات حول منطقة خفض التصعيد جنوب سوريا بما في ذلك التنف انتهت وقد جرت منذ بضعة أسابيع، مشيرا إلى أن السيطرة على الحدود الجنوبية ستسلم لدمشق.

وقال المصدر المطلع، أن السيطرة على الحدود الجنوبية السورية بما في ذلك منطقة التنف، ستكون بيد دمشق وذلك وفقا لاتفاقيات جرت مناقشتها منذ بضعة أسابيع.

وأردف المصدر: "كل المناطق الحدودية الجنوبية ستسلم للحكومة السورية، وفي مرتفعات الجولان، سيتم تجديد الاتفاقية حول منطقة قوات الأمم المتحدة للمراقبة، ولا ينظر في تواجد قوات إيرانية في المناطق الحدودية".

وأضاف: "جرت مناقشة هذه الاتفاقيات عدة أسابيع".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الإثنين، قد عبر عن أمله بسحب القوات الأمريكية من التنف جنوب شرقي سوريا.

وصرح لافروف "أما ما يتعلق بالمعلومات، التي لم أسمع عنها، حول إعداد الولايات المتحدة خطة لسحب القوات الأمريكية من التنف، وكما قلت سابقا، فإن هذه المنطقة أنشئت بشكل مصطنع لأسباب غير معروفة من وجهة النظر العسكرية. لذلك فإننا نلفت انتباه الزملاء الأمريكيين على هذه النقطة خلال اتصالات الجهات العسكرية".

كما اكد المصدر أن اللقاء الثلاثي الروسي الأمريكي الأردني حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا قد يعقد خلال أسبوع.

وقال المصدر: "يجب أن يعقد هذا اللقاء في أقرب وقت. أعتقد أنه في غضون أسبوع كحد أقصى".

وأضاف: "روسيا وأمريكا والأردن، يريدون تسليم المنطقة على أساس اتفاق للشرطة العسكرية الروسية مثلما كان في طريق حمص — حماة. وتابع "يجب تأمين عدم دخول المسلحين ولا إيران إلى المنطقة" يريدون تسليمها لسيطرة الشرطة العسكرية الروسية مع تواجد "المعارضة المحلية"حسب تعبيره.

وفي نفس الوقت ستسلم "المعارضة" كافة الأسلحة الثقيلة لروسيا، وستبقي لديها الأسلحة الخفيفة فقط".

وتابع المتحدث: "ستسلم المعارضة كل مدفعيتها الثقيلة لروسيا وعلى هذا الأساس ستدخل الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا".