اردوغان لبوتين ضرورة عدم إشراك "حزب الاتحاد الديمقراطي" في الحل السياسي بسوريا

جهينة نيوز

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التطورات الجارية على الساحة السورية، وأكد على ضرورة عدم إشراك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي تصنفه أنقرة "تنظيما إرهابيا" في عملية الحل السياسي في سوريا.

وذكرت قناة "سي إن إن" ترك اليوم الثلاثاء أن "أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس بوتين لبحث الوضع في سوريا"، موضحة أن أردوغان "أكد خلال الاتصال ضرورة عدم إشراك منظمة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الإرهابية في عملية الحل السياسي في سوريا".

وأضافت القناة أن "أردوغان وبوتين أكدا على أهمية المكتسبات التي تحققت من خلال آلية أستانا"، متابعة "أردوغان وبوتين بحثا العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخصوصا في مجال الطاقة".

وتصنف تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني بسوريا، ووحدات حماية الشعب، وحزب العمال الكردستاني منظمات إرهابية.

وشنت تركيا عملية "غصن الزيتون" العسكرية في كانون الثاني/يناير الماضي التي أسفرت عن سيطرتها على عفرين شمال سورية، وطرد المسلحين الأكراد منها.

واحتضنت العاصمة الكازاخية أستانا الجولة التاسعة من مفاوضات أستانا، منتصف الشهر الجاري، بمشاركة الدول الثلاث الضامنة، وهي: روسيا وتركيا وإيران، ووفدي الحكومة والمعارضة السوريين، فيما حضر هذه الجولة وفد عن الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، ووفد عن الأردن بصفة مراقبين في ظل غياب الجانب الأميركي هذه المرة.

وكان البيان الختامي للجولة التاسعة من مباحثات استانا حول سوريا، قد أكد على أن اللقاء بصيغة روسيا-إيران-تركيا على مستوى رفيع حول سوريا يعقد في تموز/يوليو في سوتشي.